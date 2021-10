Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 10 OTTOBRE 2021 ORE 07:20 VALERIA VERNINI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DLE MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE AD ECCEZIOEN DIC ODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA ALTEZZA SALARIA A CAUSA DI INCIDENTE

A ROMA CONSUETA PEDONALIZZAZIONE FESTIVA DEI FORI IMPERIALI, DEVIAT ELE LINEE BUS DI ZONA

DALLE 10 ALLE 19 TORNA VIA LIBERA CON UN PERCORSO DEDICATO A CICLISTI E PEDONI NEL CENTRO DI ROMA, PREVISTE PEDONALIZZAZIONI PARZIALI O TOTALI LUNGO IL PERCORSO,ATTIVE DEVIAIZONI DI BUS

INOLTRE SEMPRE IN CENTRO, DALLE 10 ALLE 13, NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO MANIFESTAZIONE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO “RACE FOR THE CURE”. E’ PREVISTO LO SVOLGIMENTO DI UNA “PASSEGGIATA LIBERA”,CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DEI CERCHI, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DEL CIRCO MASSIMO. DURANTE LO SVOLGIMENTO DI QUESTO EVENTO, MODIFICHE PER LE LINEE BUS DI ZONA

RICORDIAMO CHE SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI TERRACINA, A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.

DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral