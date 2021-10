Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2021 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 10 OTTOBRE 2021 ORE 08:20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

SU VIA PONTINA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI RILIEVI A SEGUITO DI INCIDENTE CHIUJSA TEMPORANEAMENTE IN DIREZIONE LATINA TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO. USCITA OBBLIGATORIA VIA APRILIANA

RIMANIAMO SU VIA PONTINA, NEI PRESSI DI TERRACINA, A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO

TRASPORTO PUBBLICO

A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO RESTA CHIUSA LA STAZIONE SAN GIOVANNI DELLA METRO C, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA LODI-SAN GIOVANNI

PER CONSENTIRE L’INTERSCAMBIO CON LA METRO A UTILIZZARE LA STAZIOEN RE DI ROMA

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E EMZZO IN FASCIA 9-22 SULLA RETE AUTOSTRADALE

