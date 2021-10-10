Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2021 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 10 OTTOBRE 2021 ORE 10:20 VALERIA VERNINI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI, NEL REATINO, RICORDIAMO CHE SULLA SR657 SABINA PROSEGUONO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DEI DANNI DA MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI. ATTIVE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ, DAL KM 30 AL KM 19 E 700. PRESTARE ATTENZIONE.
SEMPRE PER LAVORI, CHIUSA LA SS4 SALARIA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA TRA SAN GIOVANNI REATINO E RIETI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
TRASPORTO PUBBLICO
A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO RESTA CHIUSA LA STAZIONE SAN GIOVANNI DELLA METRO C, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA LODI-SAN GIOVANNI
PER CONSENTIRE L’INTERSCAMBIO CON LA METRO A UTILIZZARE LA STAZIOEN RE DI ROMA
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E EMZZO FINO ALLE ORE -22 SULLA RETE AUTOSTRADALE
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral