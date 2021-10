Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2021 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 10 OTTOBRE 2021 ORE 13:20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVO AUMENTO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA PRENESTINA E ARDEATINA

PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 FIRENZE ROMA INCOLONNAMENTI TRA ORTE E ATTIGLIANO DIREZIONE FIRENZE A CAUSA DI MATERIALI DISPERSI SU STRADA

MENTRE SI STA IN CODA A CAUSA DI INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI VITERBO

IN DIREZIONE DI VITERBO CODE SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E LA STORTA E SU VIA TRIONFALE TRA RACCORDO E LA GIUSTINIANA

SPOSTIAMOCI SU VIA PONTINA, NEI PRESSI DI TERRACINA, A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO

TRASPORTO PUBBLICO

A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO RESTA CHIUSA LA STAZIONE SAN GIOVANNI DELLA METRO C, ATTIVI BUS TRA LODI-SAN GIOVANNI

PER L’INTERSCAMBIO CON LA METRO A UTILIZZARE LA STAZIOEN RE DI ROMA

TRASPORTO FERROVIARIO

PER LA GIORNATA DI OGGI, IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELL’UVA DI MARINO SULLA LINEA FL4 ROMA FRASCATI ALBANO VELLETRI ,TRENI AGGIUNTIVI TRA ROMA TERMINI E MARINO

