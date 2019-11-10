Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
PASSIAMO A NOTIZIE SUI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE TERNANA SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN VARIE CHILOMETRICHE SUI TRATTI DI STRADA MAGGIORMENTE DEGRADATI, CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 30 NOVEMBRE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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