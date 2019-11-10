Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 09.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLA EPRNCIPALI STRADE DELLA REGONE.
PASSIAMO A NOTIZIE SUI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE TERNANA SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN VARIE CHILOMETRICHE SUI TRATTI DI STRADA MAGGIORMENTE DEGRADATI, CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 30 NOVEMBRE.
PASSIAMO AGLIA EVENTI,
A ROMA OGGI POMERIGGIO SI TERRA L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-LECCE ALLO STADIO OLIMPICO, PER COSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA 12 GIORNATA DI CAMPIONATO SARANNO ATTIVE LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIOE ED ALLA SOSTA IN TUTTA L’AREA DELLO STADIO
ED INFINE RICORDIAMO CHE DAL 15 NOVEMBRE PER TUTTI I VEICOLI INIZIA L’OBBLIGO DI AVERE LE CATENE A BORDO O I PNEUMATICI DA NEVE SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE LAZIO A RISCHIO.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral