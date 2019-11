Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLA EPRNCIPALI STRADE DELLA REGONE.

PASSIAMO A NOTIZIE SUI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE TERNANA SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN VARIE CHILOMETRICHE SUI TRATTI DI STRADA MAGGIORMENTE DEGRADATI, CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 30 NOVEMBRE.

PASSIAMO AGLIA EVENTI,

ALLE ORE 15 DI QUESTO POMERIGGIO SI TERRA A ROMA ALLO STADIO OLIMPICO, LA 12 GIORNATA DI CAMPIONATO DI CALCIO DELLA SERIE A, DOVE SI DISPUTERA L’INCONTRO LAZIO-LECCE, PER CONSENTIRE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI TIFOSI SARRANNO IN VIGORE VARIE LIMITAZIONI SULLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E SULLA SOSTA FINO AL TERMINE DELL’EVENTO

ED INFINE RICORDIAMO CHE DAL 15 NOVEMBRE RIENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO DEL VEICOLO LE CATENE DA NEVE O ESSERE MUNITI DI PNEUMATICI INVERNALI, TALE OBBLIGO E IN VIGORE SU TUTTI I VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE A RISCHIO NEVE E GHIACCIO NELLA REGIONE LAZIO

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

