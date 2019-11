Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DALLA CASSIA, DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONE TRA OLGIATA E LA STORTA, TRA LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA E ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE

SPOSTIMAO SULLA FLAMINIA, DOVE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI MALBORGHETTTO ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO

TRAFFICO RALLENTAO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SEMBRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO ANCHESULLA CASILINA ALL’ALTEZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DIALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE

PASSIAMO AGLI EVENTI,

ALLE ORE 15 DI QUESTO POMERIGGIO SI TERRA A ROMA ALLO STADIO OLIMPICO, LA 12 GIORNATA DI CAMPIONATO DI CALCIO DELLA SERIE A, DOVE SI DISPUTERA L’INCONTRO LAZIO-LECCE, PER CONSENTIRE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI TIFOSI SARRANNO IN VIGORE VARIE LIMITAZIONI SULLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E SULLA SOSTA FINO AL TERMINE DELL’EVENTO

ED INFINE RICORDIAMO CHE DAL 15 NOVEMBRE RIENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO DEL VEICOLO LE CATENE DA NEVE O ESSERE MUNITI DI PNEUMATICI INVERNALI, TALE OBBLIGO E IN VIGORE SU TUTTI I VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE A RISCHIO NEVE E GHIACCIO NELLA REGIONE LAZIO

