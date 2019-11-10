Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 13.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E ANAGNINA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA TUSCOLANA E APPIA
PASSIAMO ALLA CASSIA DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SEMBRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO ANCHESULLA CASILINA ALL’ALTEZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA FL7 ROMA-FORMIA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO TRA ROMA CASILINA E TORRICOLA.
PASSIAMO AGLI EVENTI,
ALLE ORE 15 DI QUESTO POMERIGGIO SI TERRA A ROMA ALLO STADIO OLIMPICO, LA 12 GIORNATA DI CAMPIONATO DI CALCIO DELLA SERIE A, DOVE SI DISPUTERA L’INCONTRO LAZIO-LECCE, PER CONSENTIRE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI TIFOSI SARRANNO IN VIGORE VARIE LIMITAZIONI SULLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E SULLA SOSTA FINO AL TERMINE DELL’EVENTO
ED INFINE RICORDIAMO CHE DAL 15 NOVEMBRE RIENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO DEL VEICOLO LE CATENE DA NEVE O ESSERE MUNITI DI PNEUMATICI INVERNALI, TALE OBBLIGO E IN VIGORE SU TUTTI I VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE A RISCHIO NEVE E GHIACCIO NELLA REGIONE LAZIO
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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