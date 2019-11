Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE CARCARELLE A VETRALLA SI RALLENTA TRA VIA DEL BOSCO E STRADA CAMPOGRANDE NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMAMENDO A VETRALLA CHIUSA AL TRAFFICO STRADA FOROCASSIO TRA LA STATALE CASSIA E LA PROVINCIALE CARCARELLE NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA CASSIA A QUERCE D’ORLANDO SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE BRACCIANESE IN DIREZIONE VITERBO

TRAFFICO RALLENTATO IN VIA TIBERINA A FIANO ROMANO, ALL’ALTEZZA DI VIA MARCO BIAGI IN DIREZIONE ROMA

SULLA STATALE SALARIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI BORGO QUINZIO IN DIREZIONE OSTERIA NUOVA

INFINE A FARA IN SABINA SULLA VIA FARENSE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIME CASE NEI DUE SENSI DI MARCIA

