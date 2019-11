Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELLA BUFALOTTA IN CARREGGIATA INTERNA

PERCORRENDO VIA APPIA AD ARICCIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCA DI PAPA IN DIREZIONE ALBANO

RIMAMENDO SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA

TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DELLA COGNA A CAMPO DI CARNE ALL’ALTEZZA DI VIA VESUVIO NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO IN VIA CASSIA DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI SUTRI E CURA DI VETRALLA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A VETRALLA CHIUSA AL TRAFFICO STRADA FOROCASSIO TRA LA STATALE CASSIA E LA PROVINCIALE CARCARELLE NELLE DUE DIREZIONI

SULLA STATALE SALARIA SI STA IN CODA A FARA IN SABINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA REGIONALE 313 DI PASSO CORESE IN DIREZIONE MONTEROTONDO

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE

Servizio fornito da Astral