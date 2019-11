Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA APPIA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE FLAMINIA E BUFALOTTA

PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

RALLENTAMENTI IN VIA NETTUNENSE TRA NETTUNO E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE ROMA

MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, ARICCIA ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMANENDO SULLA STATALE APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE

CI SPOSTIAMO IN VIA SALARIA DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE ROMA

RIMANENDO SULLA STATALE SALARIA SI STA IN CODA A FARA IN SABINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA REGIONALE 313 DI PASSO CORESE IN DIREZIONE MONTEROTONDO

INFINE PERCORRENDO VIA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CURA DI VETRALLA E QUERCE D’ORLANDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

