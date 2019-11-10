Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE CASSIA BIS E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO VERSO LA CAPITALE
MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A SETTEVILLE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MARCOSIMONE IN DIREZIONE ROMA
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