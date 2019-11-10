Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 18.50 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI STA IN CODA TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
IN VIA APPIA AD ALBANO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO IN VIA CASSIA DOVE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CAPRANICA E SUTRI IN DIREZIONE ROMA
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