Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 19:30

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE BRACCIANESE NEI DUE SENSI DI MARCIA

A VETRALLA CHIUSA AL TRAFFICO STRADA FOROCASSIO TRA LA STATALE CASSIA E LA PROVINCIALE CARCARELLE NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA CASILINA A CARCHITTI PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PROVINCIALE CARCHITTI NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA APPIA AD ALBANO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA

TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DELLA COGNA A CAMPO DI CARNE ALL’ALTEZZA DI VIA VESUVIO NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO LA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI A LATINA ALL’ALTEZZA DI VIA PRATO CESARINO IN DIREZIONE ROMA

