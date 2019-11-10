Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE BRACCIANESE NEI DUE SENSI DI MARCIA
A VETRALLA CHIUSA AL TRAFFICO STRADA FOROCASSIO TRA LA STATALE CASSIA E LA PROVINCIALE CARCARELLE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA A CARCHITTI PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PROVINCIALE CARCHITTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA AD ALBANO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DELLA COGNA A CAMPO DI CARNE ALL’ALTEZZA DI VIA VESUVIO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI A LATINA ALL’ALTEZZA DI VIA PRATO CESARINO IN DIREZIONE ROMA
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