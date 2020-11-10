Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL10 NOVEMBRE 2020 0RE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE EST,
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI SULLA STATALE AURELIA, ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE ROMA
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
PER IL MOMENTO è TUTTO, UN SALUTO DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITA
Servizio fornito da Astral