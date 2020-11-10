Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2020 ore 08:45

di - 10 Novembre 2020 - 8:45

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL10 NOVEMBRE 2020 0RE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE EST,
    IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PERCORRENDO VIA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
    RALLENTAMENTI SULLA STATALE AURELIA, ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE ROMA
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
    RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
    PER IL MOMENTO è TUTTO, UN SALUTO DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITA
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home