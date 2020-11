Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL10 NOVEMBRE 2020 0RE 16.20 UMBERTO VERINI

INIZAMO DALLA VIA PONTINA SULLA QUALE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE ROMA

DISAGI SULLA CASSIA IN ENTRATA NELLA CAPITALE TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA CASILINA QUESTA VOLTA NEI DUE SENSI TRA LA BORGHESIANA E VIA DI TOR BELLA MONACA

CI SPOSTIAMO SUI MEZZI PUBBLICI RAMMENTANDO AGLI UTENTI CHE OGGI LE LINEE TRAM 5 E 14 VENGONO SOSTITUITE DA UN UNICO TRAM TRA LE FERMATE TERMINI E TOGLIATTI. IL TRAM 19 È INVECE LIMITATO, CON UNA NAVETTA BUS PREDISPOSTA IN SOSTITUZIONE TRA LARGO PRENESTE E PIAZZA DEI GERANI.

CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO. COMBATTIAMO IL COVID 19, AGIAMO RESPONSABILMENTE

