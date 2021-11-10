Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2021 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 10 NOVEMBRE 2021 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
SUL RACCORDO
CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA,
CON RIPERCUSSIONI PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE
CODE INTERESSANO
LA CASSIA DA LA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA
LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
ANCHE VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONETE DI PAPA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE
LA NOMENTANA, NOMENTANA BIS RISPETTIVAMENTE
DA COLLEVERDE SINO ALLE ROTATORIE, TUTTO RICORDIAMO IN DIREZIONE CENTRO
IL TRASPORTO MARITTIMO
LAZIOMAR INFORMA CHE NELLA GIORNATA DI OGGI SONO CANCELLATA A CAUSA DEL MALTEMPO
LE CORSE-NAVE PONZA FORMMIA DELLE ORE 07.45
FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO
SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ
RICORDIAMO CHE LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO POMERIDIANO DALLE 13.00 SINO ALLE 19.00, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, RESTANO INVARIATI I GIORNI E GLI ORARI PER LE ALTRE LINEE S.
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE A L PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral