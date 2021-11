Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 10 NOVEMBRE 2021 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO

CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA,

CON RIPERCUSSIONI PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE

CODE INTERESSANO

LA CASSIA DA LA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA

LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI

ANCHE VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONETE DI PAPA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE

LA NOMENTANA, NOMENTANA BIS RISPETTIVAMENTE

DA COLLEVERDE SINO ALLE ROTATORIE, TUTTO RICORDIAMO IN DIREZIONE CENTRO

IL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR INFORMA CHE NELLA GIORNATA DI OGGI SONO CANCELLATA A CAUSA DEL MALTEMPO

LE CORSE-NAVE PONZA FORMMIA DELLE ORE 07.45

FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO

SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ

RICORDIAMO CHE LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO POMERIDIANO DALLE 13.00 SINO ALLE 19.00, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, RESTANO INVARIATI I GIORNI E GLI ORARI PER LE ALTRE LINEE S.

