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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2021 ore 07:30

di - 10 Novembre 2021 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 10 NOVEMBRE 2021 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
    SUL RACCORDO
    CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA,
    CON RIPERCUSSIONI PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA
    IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO
    TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE
    CODE INTERESSANO
    LA CASSIA DA LA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA
    LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
    ANCHE VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONETE DI PAPA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE
    LA NOMENTANA, NOMENTANA BIS RISPETTIVAMENTE
    DA COLLEVERDE SINO ALLE ROTATORIE, TUTTO RICORDIAMO IN DIREZIONE CENTRO
    IL TRASPORTO MARITTIMO
    LAZIOMAR INFORMA CHE NELLA GIORNATA DI OGGI SONO CANCELLATA A CAUSA DEL MALTEMPO
    LE CORSE-NAVE PONZA FORMMIA DELLE ORE 07.45
    FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30
    INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO
    SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ
    RICORDIAMO CHE LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO POMERIDIANO DALLE 13.00 SINO ALLE 19.00, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, RESTANO INVARIATI I GIORNI E GLI ORARI PER LE ALTRE LINEE S.
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE A L PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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