Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; PIU’ AVANTI UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ROMANINA;
UN ALTRO INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, E CODE TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO; RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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