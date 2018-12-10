Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 17:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER LA ROMANINA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; ULTERIORI DISAGI SU QUESTO TRATTO SI SEGNALANO ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA;
UN ALTRO INCIDENTE CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, E CODE TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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