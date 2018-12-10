Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITA’ LAZIO DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLE CONSOLARI: IN VIA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CITTA’; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA SETTEBAGNI E SANTA COLOMBA IN DIREZIONE NORD; TRAFFICO INTENSO ANCHE IN VIA TIBURTINA, TRA IL RACCORDO ANULARE E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI;
SULLO STESSO RACCORDO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER LA ROMANINA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
RESTANDO NEL QUADRANTE SUD UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI UN’AUTOVETTURA ED UN MEZZO PESANTE CREA PROBLEMI SULLA PONTINA; AL MOMENTO SI SEGNALANO LUNGHE CODE DA CASTEL DI DECIMA FINO A VIA DI CASTAGNETTA IN DIREZIONE DI LATINA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral