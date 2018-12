Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 18:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER LA ROMANINA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; PROSEGUENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E LA RUSTICA;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE IN VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CITTA’; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA SETTEBAGNI E SANTA COLOMBA IN DIREZIONE NORD; TRAFFICO INTENSO ANCHE IN VIA TIBURTINA, TRA IL RACCORDO ANULARE E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI;

NEL QUADRANTE SUD UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI UN’AUTOVETTURA ED UN MEZZO PESANTE CREA PROBLEMI SULLA PONTINA; AL MOMENTO SI SEGNALANO LUNGHE CODE DA CASTEL DI DECIMA FINO A VIA DI CASTAGNETTA IN DIREZIONE DI LATINA;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral