Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 18:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E APPIA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; PROSEGUENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E LA RUSTICA;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE IN VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CITTA’; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA SETTEBAGNI E SANTA COLOMBA IN DIREZIONE NORD;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO;
PIU’ A SUD SI E’ CONCLUSO DA POCO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 32 DELLA PONTINA; PERMANGONO CODE A PARTIRE DA CASTEL ROMANO FINO A VIA DI CASTAGNETTA IN DIREZIONE DI LATINA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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