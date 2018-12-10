Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 19:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E APPIA; MAGGIORI DISAGI SI SEGNALANO IN ESTERNA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO SEMPRE VERSO IL RACCORDO; RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO; SULLA STESSA COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA;
INFINE SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM 32, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DA CASTEL ROMANO FINO A VIA DI CASTAGNETTA IN DIREZIONE DI LATINA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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