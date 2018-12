Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 19:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA; IN ESTERNA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA PRENESTINA, PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA;

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO;

PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO SEMPRE VERSO IL RACCORDO; RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO; SULLA STESSA COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA; SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA RALLENTAMENTI SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E VIA MONTECADRIA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

