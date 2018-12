Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 20:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 41 CI SONO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE APARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO LO STESSO RACCORDO; RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;

SULLA STESSA COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA;

SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA RALLENTAMENTI SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E VIA MONTECADRIA.

