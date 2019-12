Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 10 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO

SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, INCOLONNAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE ROMA

SULLA FLAMINIA CODE E MALBORGHETTO E PIU’ AVANTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONRTI IN DIREZIONE ROMA

CODE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

A COLLEVERDE CODE SULLA NOMENTANA, NOMENTANA BIS E VIA MARCO SIMONE IN DIREZIONE DI SANT’ALESSANDRO

MENTRE SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA SUD E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA

SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E CAPANNELLE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

