Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 10 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO
PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DOVE E’ CHIUSO LO SVINCOLO D’IMMISSIONE DI FIANO ROMANO, PER UN CAMION RIBALTATO
SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA E CODE TRA OTTAVIA E CASAL LUMBROSO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, INCOLONNAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE ROMA
SULLA FLAMINIA CODE A MALBORGHETTO E PIU’ AVANTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
A COLLEVERDE CODE SULLA NOMENTANA, NOMENTANA BIS E VIA MARCO SIMONE IN DIREZIONE DI SANT’ALESSANDRO
MENTRE SULLA VIA PONTINA CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA E TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE ROMA
SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E CAPANNELLE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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