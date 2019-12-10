Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 10 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE PER DUE INCIDENTI TRA LA PISANA E LA ROMA FIUMICINO E TRA LA LAURENTINA E LA GALLERIA APPIA
IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E L’APPIA MENTRE L’INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA E’STATO RISOLTO PERMANGONO LE CODE
SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24, INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE TRA SETTECAMINI E VIALE TOGLIATTI E PIU’ AVANTI CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE ROMA
SULLA FLAMINIA CODE A MALBORGHETTO E PIU’ AVANTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
A COLLEVERDE CODE SULLA NOMENTANA, NOMENTANA BIS E VIA MARCO SIMONE IN DIREZIONE DI SANT’ALESSANDRO
SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA SETTEVILLE E SETTECAMINI IN DIREZIONE ROMA
MENTRE SULLA VIA PONTINA CODE TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE EUR
SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E CAPANNELLE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
INFINE CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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