Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 10 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA
IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E L’A24 ROMA TERAMO E CODE TRA PRENESTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELL’A24, L’INCIDENTE E’STATO RIMOSSO, PERMANGONO CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE ROMA
SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA
MENTRE SULLA VIA PONTINA CODE PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E CAPANNELLE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
INFINE CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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