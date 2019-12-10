Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 10 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA
SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA SETTEVILLE E SETTECAMINI IN DIREZIONE ROMA
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
MENTRE SULLA VIA PONTINA CODE PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
INFINE CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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