Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 10 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

SUL RACCORDO ANULARE, IL TRAFFICO E’ TORNATO NELLA NORMA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE PER LAVORI TRA VIA FIORENTINI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE ROMA

CODE SULLA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA

SULLA TIBURTINA L’INCIDENTE A SETTECAMINI E’ STATO RIMOSSO

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

MENTRE SULLA VIA PONTINA CODE PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

A POMEZIA CODE SULLA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULL’APPIA RALLENTAMENTI ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI

INFINE CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA

DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral