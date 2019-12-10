Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 10 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO ANULARE, IL TRAFFICO E’ TORNATO NELLA NORMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE PER LAVORI TRA VIA FIORENTINI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA
SULLA TIBURTINA L’INCIDENTE A SETTECAMINI E’ STATO RIMOSSO
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
MENTRE SULLA VIA PONTINA CODE PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
A POMEZIA CODE SULLA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULL’APPIA RALLENTAMENTI ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI
INFINE CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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