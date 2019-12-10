Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ATTENZIONE PER QUANTI PERCORRONO LA A1 MILANO NAPOLI: A CAUSA DI UN ICNIDENTE DA POCO RIMOSSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ATTIGLIANO E ORVIETO NELLE DUE DIREZIONI;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA CASTEL DE CEVERI E IL BIVIO PER FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO; SEMPRE PER LAVORI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, TRA PRATICA DI MARE E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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