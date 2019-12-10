Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA LA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA;
A NORD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SI PROCEDE A RILENTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI POMEZIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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