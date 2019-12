Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO;

A NORD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SI PROCEDE A RILENTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E' TUTTO

