Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E AURELIA; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE PER TRAFFICO INTENSO SONO PRESENTI TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA DOVE LE CODE INIZIANO DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO;
A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, CON CODE TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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