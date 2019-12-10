Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E AURELIA; INCIDENTE CHE PROVOCA RIPERCUSSIONI SULLA STESSA ROMA FIUMICINO, CON CODE A PARTIRE DA VIALE ISACCO NEWTON FINO AL RACCORDO; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE PER TRAFFICO INTENSO SONO PRESENTI TRA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA DOVE LE CODE INIZIANO DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA;
A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA;
SITUAZIONE INVARIATA INFINE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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