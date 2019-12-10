Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E AURELIA, PROSEGUENDO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA DOVE LE CODE INIZIANO DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA;
STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, CON CODE A PARTIRE DA VIALE ISACCO NEWTON FINO AL RACCORDO;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO,TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA; IN DIREZIONE ROMA SEGNALIAMO INFINE CODE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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