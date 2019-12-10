Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA – NETTUNO A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI TRA ANZIO E ANZIO COLONIA, AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA MARECHIARO E NETTUNO NELLE DUE DIREZIONI; PREVISTI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA
E VENIAMO AL TRAFFICO CHE RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE TIBURTINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO,TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA; IN DIREZIONE ROMA SEGNALIAMO INFINE CODE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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