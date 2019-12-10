Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA PONTINA: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO;
RACCORDO DOVE INVECE LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, MENTRE PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO LO STESSO RACCORDO;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA – NETTUNO A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI TRA ANZIO E ANZIO COLONIA, AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA MARECHIARO E NETTUNO NELLE DUE DIREZIONI; PREVISTI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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