Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 10 DICEMBRE 2020 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA ROMA FIUMICINO: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DELL’EUR;
CI SPSOTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E BUFALOTTA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE PER IL TRAFFICO IN ENTRATA VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral