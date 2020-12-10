Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 10 DICEMBRE 2020 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 FIRENZE ROMA SEGNALATA PIOGGIA TRA ORTE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA SUL TRATTO INTERESSATO;
E VENIAMO AL TRAFFICO: A CAUSA DI UN INCIDENTE CON SBANDAMENTO DI UN’AUTOVETTURA CI SONO DISAGI SULLA ROMA FIUMICINO: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DA PARCO DEI MEDICI FINO ALLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DELL’EUR;
VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E APPIA; IN ESTERNA TRA CASILINA E TIBURTINA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA; SEMPRE PER TRAFFICO IN ENTRATA CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral