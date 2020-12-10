Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 10 DICEMBRE 2020 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN USCITA DA ROMA, TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA
PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE INVECE IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SIA IN CARREGGIATA INTERNA SIA IN ESTERNA
SULLA CASSIA SI RALLENTA, NELLE DUE DIREZIONI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
A SUD DELLA CAPITALE,
SULLA COLOMBO PERMANGONO DISAGI IN DIREZIONE OSTIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI MALAFEDE
MENTRE SULL’APPIA SI STA IN FILA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
RICORDIAMO CHE SULLA METRO C FINO AL 10 GENNAIO 2021, LE ULTIME CORSE DA PANTANO E DA SAN GIOVANNI PARTIRANNO ALLE ORE 23.30. SOSPESE LINEE BUS NAVETTA MC-MC3
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22 ALLE ORE 5 DEL MATTINO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA E VI DIAMO APPUNTAMENTO A DOMANI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral