Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2021 ore 08:15

VIABILITA' 10 DICEMBRE 2021 ORE 8.05 ALESSIO CONTI

INIZIAMO DA ROMA SU VIA PRENESTINA CHIUSO IL TRATTO DI STRADA CHE VA DA VIA PROTO LUNGO CASILINO A VIA PONTE DI NONA VERSO PALESTRINA, A CAUSA DELLE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN VEICOLO PESANTE A SEGUITO DI INCIDENTE, VENGONO DEVIATI SU PERCORSO ALTERNATIVO I BUS DELLA LINEA 056

PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA , IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO DA PRENESTINA A NOMENTANA.

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

DISAGI ANCHE SULLE CONSOLARI

SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE DA GIUSTINIANA A TOMBA DI NERONE

E SU VIA NOMENTANA CODE PER INCIDENTE A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA LUCIA, CODE PER TRAFFICO INTENSO DA COLLEVERDE AL RACCORDO VERSO ROMA

PER IL TRASPORTO PUBLICO:

RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’: SERVIZIO MATTUTINO ATTIVO FINO ALLE ORE 10.00

INFINE PER LA GIORNAT ADI OGGI

