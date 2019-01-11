Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA STRADA REGIONALE PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE EUR
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO
INFINE PERCORRENDO LA VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA,
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILITA STRADALE
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