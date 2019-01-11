Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 08:45
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VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE ROMANINA ED ARDEATINA N CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA APPIA E TUSCOLANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE ROMA – TERAMO E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA A91 ROMA FIUMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IIN DIREZIONE EUR
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO
INFINE PERCORRENDO LA VIA PALOMBARESE SI RALLENTA TRA VIA DI MARCO SIMONE LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA,
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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