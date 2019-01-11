Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LAURENTINA ED ARDEATINA, PIU AVANTI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANAE FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
Servizio fornito da Astral