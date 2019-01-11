Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 10:30
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VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A91 ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN IA TIBURTINA SI STA IN CODA A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO
INFINE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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