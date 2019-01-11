Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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