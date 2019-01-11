Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 15:30
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VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE UN INCIDENTE CHE COINVOLGE PIU’ VEICOLI AVVENUTO AL KM 37+000 CREA CODE TRA LA ROMANINA E LA TIBURTINA, E’ STATO ISTITUITO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NEI PRESSI DELL’INCIDENTE SI VIAGGIA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA PRESTARE ATTENZIONE
IN CARREGGIATA OPPOSTA LE CODE PER CURIOSI PARTONO DALLA TIBURTINA E ARRIVANO FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD
SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LA LAURENTINA E L’ARDEATINA
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DOVE SI SONO FORMATE CODE TRA VIA DI PORTONACCIO ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SI SEGNALA LA PARZIALE INTERRUZIONE SUL PERCORSO DELLA METRO C TRA GROTTE CELONI E PANTANO SONO STATI ISTITUITI BUS SOSTITUTIVI.
LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS
MENTRE LA 3 E LA 19 SONO LIMITATE A PIAZZA GALENO CON SERVIZIO DI NAVETTA SOSTITUTIVA NEL TRATTO GALENO RISORGIMENTO
INFINE NELLA GIORNATA ODIERNA E’ IN ATTO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE ENAV TRA LE ORE 13 E LE ORE 17 SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
NELLA STESSA FASCIA ORARIA SCIOPERERA’ ANCHE IL CENTRO DI CONTROLLO D’AREA DI ROMA. SARANNO GARANTITI SOLO ALCUNI VOLI
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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